Судебная коллегия Бишкекского горсуда не разрешила адвокату Самату Матцакову, находящемуся в СИЗО, продолжить защищать журналиста-расследователя Актилека Капарова. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Улан Сейитбеков.

Юрист отметил, что процесс перенесли на 18 декабря, чтобы Капаров успел найти себе нового адвоката.

«Формулировку [почему Матцакову нельзя вести дело] мы не читали, потому что было устное постановление. […] Но основной акцент судьи делали на правовом статусе Самата Матцакова — что он является обвиняемым по другому делу»,

— рассказал Сейитбеков.

Актилек Капаров — бывший журналист проекта Temirov Live, которого суд первой инстанции приговорил к трем годам пробации по делу о призывах к массовым беспорядкам.

Тем временем Матцаков защищает не только Капарова, но и владельца стройкомпании KG Group Имамидина Ташова, который ранее заявлял о пытках в СИЗО, а также акына Аската Жетигена. Коллеги адвоката заявляют, что именно у Матцакова были все материалы по этим делам.

29 ноября сотрудники ГКНБ обыскали дом Матцакова, а затем задержали юриста. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывает дело со своей профессиональной деятельностью и называет его «заказным».

Суд по определению меры пресечения для адвоката длился всю ночь и утром 30 ноября он заключил юриста под стражу до 30 декабря.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop