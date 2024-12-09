Об этом президент Садыр Жапаров сообщил 6 декабря на открытии объездной дороги в Узгенском районе Ошской области.

Глава государства отметил, что 27-километровая дорога будет проходить через села Маевка и Озерное. По его словам, новые альтернативные дороги улучшат дорожную инфраструктуру в регионах.

Жапаров назвал ключевыми проектами также дороги Суусамыр — Арал (115 км), Алматы — Кемин — Иссык-Куль (150 км), а также объездные: Бишкек — Кемин (105 км), Ош (35 км) и Ноокат (12 км).

«Также разрабатываются новые маршруты, включая дорогу через Токтогульское водохранилище, которая сократит путь на 80 км, и альтернативный тоннель на Тоо-Ашуу, проходящий на тысячу метров ниже текущего, что ускорит поездки»,

— добавили в пресс-службе президента.

6 декабря Жапаров открыл первую платную объездную дорогу в Узгенском районе. По его словам, это первый проект в сфере дорожного строительства, реализованный по принципу государственно-частного партнерства. Он добавил, что по такому же принципу любой желающий может участвовать в строительстве других альтернативных платных дорог.

В начале октября журналист-расследователь Болот Темиров сообщил, что одним из учредителей компаний, связанных со строительством этой дороги, числится Тай-Мурас Ташиев — сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Однако накануне стало известно, что после выхода расследования сын Ташиева из этого проекта.

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