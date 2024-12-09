Такое решение 6 декабря принял Первомайский райсуд Бишкека.

Экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова признали виновным по статьям о хулиганстве с применением (или попыткой) применения оружия и незаконном пересечении границы.

По данным суда, 25 ноября Матраимов заключил со старшим прокурором ГУ Генпрокуратуры соглашение о признании вины. Следственный судья одобрил это процессуальное соглашение.

В связи с этим, а также возмещением материального ущерба, суд не стал приговаривать Матраимова к уголовному сроку.

11 ноября Первомайский райсуд Бишкека изменил меру пресечения Матраимову и отпустил его под подписку о невыезде. До этого экс-таможенник больше полугода содержался в СИЗО ГКНБ. Позже Ташиев заявлял, что Матраимов выплатил $200 млн (более 17 млрд сомов).

Райымбека Матраимова вместе с его братьями — Тилеком, Исламбеком и Русланом — ГКНБ доставил в Бишкек из Азербайджана в конце марта 2024 года. Тогда Госкомитет сообщал, что экс-таможеника арестовали по делу о незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. В спецслужбе заявляли, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.

В 2021 году суд признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в госбюджет.

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