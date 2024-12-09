Сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, Тай-Мурас, вышел из проекта по строительству первой платной объездной дороги в Узгенском районе Ошской области.

По его словам, он прекратил свое участие в проекте после выхода расследования Temirov Live, в котором он фигурирует. Тай-Мурас отметил, что выйти из проекта ему посоветовал отец.

«Блогер [проекта] “Темиров лайв” выпустил видео, и отец его посмотрел. Он сказал: “Сынок, вы делаете хорошее дело, но так как они завидуют этому и показывают так, будто ты воруешь деньги у государства, выходи из этого проекта”. Я вышел из этого проекта, сейчас наша семья не имеет никакого отношения к нему. Мы на 100% вышли из этого проекта»,

— заявил он в интервью телеканалу ЭлТР.

В начале октября журналист-расследователь Болот Темиров сообщил, что одним из учредителей компаний, связанных со строительством дороги, числится Тай-Мурас Ташиев. Эти компании, как и государство, будут получать прибыль от платной дороги, отметил он.

На это расследование отреагировал президент. Тогда Садыр Жапаров ответил, что «стоит поблагодарить» Тай-Мураса, так как ни одна другая компания не отозвалась на их предложение. Жапаров связал это с тем, что этот проект «долго окупается».

Накануне Жапаров открыл объездную дорогу в Узгенском районе. По его словам, это первый проект в сфере дорожного строительства, реализованный по принципу государственно-частного партнерства. По такому же принципу любой желающий может участвовать в строительстве других альтернативных платных дорог, подчеркнул он.

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