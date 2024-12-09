В селе Сокулук Чуйской области в детсаду «Алтын Балалык» скончалась пятилетняя девочка. Инцидент произошел 22 октября, рассказала мать погибшего ребенка в инстаграм-паблике black_list.kg.

По словам женщины, после обеденного сна одна из девочек детской группы сообщила воспитательнице, что ее дочь, Алия, не встает с постели. После этого в садик вызвали ее бабушку, и вместе с ней ребенка повезли в реанимационную.

«Там через некоторое время объявили о смерти. Позже выяснилось, что дочка скончалась еще в садике […] Я дала разрешение на вскрытие. Через месяц нам сообщили, что причина смерти, простыми словами: захлебнулась рвотной массой. И так же было обнаружено небольшое кровоизлияние в затылочную область головы»,

— рассказала она.

Мать погибшей пожаловалась, что милиция приостановила дело, заявив, что восстановит его, когда женщина получит результаты гистологии. Однако теперь милиция «игнорирует вопросы и звонки», говорит она.

В ГУВД Чуйской области ответили, что для расследования смерти ребенка руководство издало приказ о создании следственно-оперативной группы из числа наиболее опытных сотрудников.

По их данным, перед обеденным сном девочка пожаловалась воспитательнице на то, что ей холодно, и попросила спать в одежде. Когда воспитательница стала будить девочку, та уже лежала без сознания.

В милиции отметили, что дело взято на особый контроль.

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