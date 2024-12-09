Президент Садыр Жапаров на открытии объездной дороги в Узгенском районе Ошской области 6 декабря заявил, что за последние три года в Кыргызстане не было ни одного митинга.

По его словам, в стране также «установилась стабильность» и «поднялась экономика».

«Вы заметили, что уже три года в стране не было ни одного митинга? Установилась стабильность, поднялась экономика, вырос ВВП. Поэтому инвесторы, прибывшие из-за границы, начали вставать в очередь. Раньше мы не могли выбирать инвесторов, мы их звали. То есть нас выбирали инвесторы — идти или нет. Сейчас же инвесторов выбираем мы»,

— считает он.

Тем временем в центре Бишкека запрещено митинговать уже больше двух лет. Впервые запрет на проведение митингов ввели в марте 2022 года после того, как возле посольства РФ прошли несколько антивоенных акций в поддержку Украины. С тех пор суд постоянно продлевал этот запрет.

Осенью 2023 года власти ввели запрет на мирные собрания в некоторых общественных местах Узгенского, Чон-Алайского и Ноокатского районов Ошской области. А летом 2024-го запретили митинговать в Оше до 31 декабря. По решению суда собираться на акции нельзя у здания мэрии и на центральной площади города.

Эти решения противоречат Конституции страны, которая гласит, что каждый гражданин имеет право на свободу мирных собраний, о чем не раз напоминали правозащитники.

Несмотря на запреты судов, митинги в городах все же проходили — и заканчивались задержаниями участников акции.

Так, один из крупных митингов прошел этим летом в Оше. В протесте участвовали торговцы, выступавшие против переноса Центрального рынка города. Акция длилась три дня — на последний день к зданию мэрии вышли около 500 человек. Четверых участников митинга задержала милиция.

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