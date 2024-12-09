Глава Кабмина Акылбек Жапаров временно отстранил Алтынбека Абдувапова от должности главы Налоговой службы, а также его заместителя — Исламбека Кыдыргычова.

Теперь и.о. главы ГНС назначен Кыдыкбек Кыдыров — начальник Управления по Первомайскому району Бишкека.

В Кабмине отметили, что высокопоставленные налоговики отстранены от работы «на период проведения следственных мероприятий».

О задержании главы ГНС Алтынбека Абдуваипова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева стало известно 6 декабря. Их подозревают в причастности к «махинациям», связанным с использованием ЭТТН. Обоих водворили в СИЗО до 20 января.

3 декабря Налоговая служба обязала импортеров и производителей алкогольной продукции в течение трех дней заменить акцизные марки, выпущенные в 2023 году и ранее, на новые.

Затем поставщики обратились в Кабмин. Они попросили увеличить срок замены акцизных марок до шести месяцев.

Позже сотрудники ГКНБ провели обыски в районных управлениях ГНС. На допрос доставили четырех начальников управлений и рядовых сотрудников. В госкомитете сказали, что задержанные главы управлений подозреваются в сокрытии нарушений при поставках подакцизных товаров.

Глава спецслужбы Камчыбек Ташиев 5 декабря сообщил, что налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН. По его словам, ущерб госбюджету составил 3,2 млрд сомов.

Президент же заявил, что срок замены акцизных марок не продлят.

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