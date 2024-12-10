На заседании парламентского комитета по правопорядку 10 декабря депутатка Айсулуу Мамашова заявила о том, что учителя медресе выдают замуж несовершеннолетних учениц.

Она отметила, что учителя пользуются своим авторитетом, и девочки становятся вторыми или даже третьими женами.

«Мы открыли им путь легально взять себе вторую-третью жену. Сегодня это наши реалии. Этому нужно положить конец. Если ребенок учится в медресе, то он должен учиться, но “помогать” им выходить замуж — это пособничество в заключении ранних браков»,

— заявила она.

Депутатка призвала ввести за это наказание в законопроект «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Глава Госкомрелигии Азамат Юсупов согласился с Мамашовой и добавил, что такие факты регистрировало МВД.

Тем временем заместитель муфтията ответил депутатке, что не слышал о таких случаях. Он добавил, что имамы пользуются «нике-журналом», в котором фиксируют браки после проверки паспорта.

«На вас посмотреть: на каждый вопрос готовы ответы. Но я говорю о фактах, происходящих внутри […] Думаю, в вашем “нике-журнале” до 50% нике, а остальных в учете нет»,

— сказала она.

Официальный возраст вступления в брак в Кыргызстане, как и во многих странах — 18 лет. При этом Кыргызстан — страна, которая очень часто появляется в отчетах ООН как одна из лидеров в Центральной Азии по числу ранних браков.

За проведение нике с участием несовершеннолетней в Кыргызстане можно получить срок от трех до пяти лет колонии. Есть даже прецеденты, когда имамов задерживают за такие деяния, а родителей судят и выносят обвинительные приговоры.

Однако, как показывает статистика, закон не сильно изменил ситуацию — ведь совершившие это преступление зачастую остаются безнаказанными из-за культуры замалчивания таких фактов.