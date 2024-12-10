Международная правозащитная организация Front Line Defenders обратилась к властям Кыргызстана и потребовала освобождения адвоката Самата Матцакова.

В организации заявили, что осуждают «вопиющее преследование» Матцакова за его мирную правозащитную деятельность.

«Front Line Defenders вновь выражает свою обеспокоенность в связи с растущим подавлением адвокатов, правозащитников и журналистов в Кыргызстане, которое оказывает устрашающее воздействие на гражданское общество в стране»,

— говорят в организации.

Правозащитники считают, что этот прецедент угрожает способности адвокатов отстаивать интересы своих подзащитных, не опасаясь при этом преследований.

Front Line Defenders призвала власти страны снять все обвинения с Матцакова и обеспечить его физическую и психологическую безопасность. Кроме того, организация потребовала гарантировать безопасную работу для всех остальных правозащитников.

Ранее спецдокладчица ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор также потребовала от властей Кыргызстана прекратить уголовное преследование Самата Матцакова. Она отметила, что «адвокаты должны быть защищены от притеснений и преследований».

Матцаков — адвокат владельца стройкомпании KG Group Имамидина Ташова, который ранее заявлял о пытках в СИЗО. Также юрист защищает журналиста Актилека Капарова и акына Аската Жетигена.

29 ноября сотрудники ГКНБ обыскали дом Матцакова, а затем задержали юриста. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывает дело со своей профессиональной деятельностью и называет его «заказным».

Суд по определению меры пресечения для адвоката длился всю ночь и утром 30 ноября он заключил юриста под стражу до 30 декабря.