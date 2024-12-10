В России депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить зачислять в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, документ обяжет общеобразовательные организации проверять, на каком уровне ребенок владеет русским языком и находится ли он в стране законно.

«На начало учебного года сложности со знанием русского языка — у 41% детей мигрантов. Для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы необходимо знать русский язык […] Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы РФ»,

— заявил Володин.

В сентябре Минпросвещения РФ рекомендовало школам и детсадам зачислять в классы и группы не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком. В ведомстве заявляли, что большая численность детей мигрантов негативно отражается на образовательном процессе.

После этого кыргызстанцы в Москве пожаловались на то, что, несмотря на официальное трудоустройство, не могут зачислить своих детей в госшколы. На тот момент, по данным МИД КР, зачисления в школу ждали 224 ребенка.

По официальным данным на начало 2024 года, в России проживали более 411 тысяч кыргызстанцев. Однако информации о том, сколько из них дети школьного возраста, нет.

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