Первая платная объездная дорога в Узгенском районе Ошской области закрыта. Об этом на парламентском комитете по транспорту 10 декабря сообщил депутат Исхак Масалиев.

По его словам, дорогу, открытую четыре дня назад, перекрыли бетонными блоками. Нардеп обвинил Минтранс в закрытии трассы.

«Делать так после того, как президент открыл [дорогу] при участии всего правительства, неправильно»,

— возмутился Масалиев.

Мэр Узгена Каныбек Аббасов объяснил, что закрытие дороги связано с незавершенными техническими работами. По его словам, трассу вновь откроют уже на этой неделе.

«Сейчас осталось немного работы со стороны охраны. Установлены шлагбаумы. Оплата производится наличными, QR-кодом, предоплатой и 4-5 различными способами. Эту систему устанавливают около 15 специалистов из-за границы. Дата официального открытия объявлена ​​заранее, однако некоторые техработы еще не завершены. Через два-три дня трасса заработает»,

— заверил градоначальник.

6 декабря Садыр Жапаров открыл платную объездную дорогу в Узгенском районе. По его словам, это первый проект в сфере дорожного строительства, реализованный по принципу государственно-частного партнерства. Он добавил, что по такому же принципу любой желающий может участвовать в строительстве других альтернативных платных дорог.

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