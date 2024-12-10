Первомайский райсуд 9 декабря прекратил уголовное дело в отношении экс-замглавы госканала НТРК Адыла Акжол уулу. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в суде.

В суде отметили, что дело прекратили из-за примирения сторон. Теперь мера пресечения, связанная с арестом журналиста, отменена.

Акжол улуу обвиняли по двум статьям: о нарушении неприкосновенности частной жизни и вымогательстве.

О задержании замглавы УТРК стало известно 12 августа. Тогда его обвинили в призывах к массовым беспорядкам из-за группы в WhatsApp, которая была открыта из-за видео о смерти Айтурган Маматкуловой. Однако затем статью переквалифицировали — его стали обвинять в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Позже на Акжол уулу завели второе уголовное дело по статье о вымогательстве. Житель Иссык-Кульской области обратился с заявлением в ГКНБ, в котором утверждал, что журналист вымогал у него крупную сумму денег за то, чтобы удалить видеоролик с его участием на YouTube-канале.

33-летний Адыл Акжол уулу был заместителем гендиректора гостелеканала ЭлТР с 2022 по июнь 2023 года. Затем с июня до марта текущего года он был заместителем гендиректора уже в НТРК.

В последнее время журналист занимался развитием своего YouTube-канала, публикуя видеосюжеты на разные темы. У его канала свыше 797 тысяч подписчиков.

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