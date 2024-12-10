Мэрия Бишкека планирует демонтировать мозаичный барельеф, находящийся под мостом на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Об этом сообщила инициатива Peshcom.

Активисты рассказали, что муниципалитет в ответе на их запрос заявил, что мозаика якобы находится «в аварийном состоянии». Восстанавливать же работу оказалось «нецелесообразно», сказали там.

«В 2025-2026 году здесь будут строить новую дорожную развязку за счет гранта от Китая»,

— пояснили активисты.

Мозаичный барельеф был создан в советское время.

«Художественная работа с национальными и абстрактными узорами, образами животных и объектов индустриализации расположена по обе стороны от дороги на протяжении около 200 метров»,

— напомнили в инициативе.

В последнее время мэрия столицы уничтожает не только старые художественные работы, украшающие облик города, но и целые исторические здания. Ранее кинодеятели «Кыргызфильма» пожаловались на планы властей снести их здание, чтобы отдать под строительство госипотечного жилья. Тем временем им предлагают переехать в новое здание, которое пока только обещают построить.

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