Установленные в столице датчики по измерению качества атмосферного воздуха работают неправильно и предоставляют некорректные данные, заявили в Минприроды.

Инспекторы ведомства 5 и 9 декабря обследовали приборы, на которых показатели качества воздуха в Бишкеке были выше нормы. По их данным, некоторые датчики установлены в крытых и непроветриваемых помещениях, а у других приборов отсутствуют сертификаты.

Министерство призвало владельцев датчиков устранить нарушения и предоставлять общественности достоверные данные о качестве воздуха.

Между тем кыргызстанцы регулярно публикуют в соцсетях фото смога в Бишкеке.

В начале октября министр энергетики Таалайбек Ибраев заверял горожан, что этой зимой в столице не будет смога. По его словам, в городе устранили главные источники загрязнения воздуха: бани и автобусы на дизельном топливе. Также Ибраев говорил, что проводится газификация домов, а ТЭЦ реконструируют.

Однако с наступлением холодов Бишкек вновь оказался в топе рейтинга самых загрязненных городов мира.