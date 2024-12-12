Депутат парламента Исхак Масалиев на заседании 11 декабря раскритиковал решения Кабмина о сносе исторических зданий и строительстве на их месте новых объектов.

По мнению нардепа, разрушение памятников архитектуры, доставшихся от предков, стало нормой. Он отметил, что такие объекты защищаются законом, но их исключают из списка охраняемых.

«Начали с гостиницы «Иссык-Куль» и типографии «Эркин-Тоо». Испортили и разрушили их. Ладно, вместо гостиницы построили большой хан-сарай, который будет служить народу, нравится это или нет. Но находящееся рядом ВДНХ не было необходимости разрушать»,— сказал он, отметив, что сейчас там хотят построить конференц-зал.

Парламентарий также высказался по поводу изменения внешнего облика исторических зданий. В пример он привел бывший Дом правительства на старой площади.

«Обнесли плиткой, изготовленной на Кантском цементно-шиферном заводе, и покрасили. Ладно, это уже произошло. Но теперь то же самое хотят сделать со зданием [Верховного] суда неподалеку. Если оставим, как есть — что произойдет? Это же наша история»,— заявил он.

Масалиев напомнил, что музей имени Панфилова разрушили взамен на 3,8 тысячи тонн арматуры. Тем временем муниципальные власти и Кабмин сейчас отдают ипподром «Ак-Кула», а также оба автовокзала — Западный и Восточный, добавил он.

По его мнению, власти совершают большую ошибку, разрушая исторические здания. Он предложил создавать на объектах туристические зоны.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ответил Масалиеву, что на месте старого ВДНХ власти построят новый. Он сообщил депутату, что здание было в заброшенном состоянии, и спросил, что плохого в том, чтобы обновлять такие объекты.

«Легко встать у трибуны и критиковать две минуты проделанную работу. Но разрушать одно здание и строить на его месте другое, которое бы принесло людям пользу — сложное дело»,— сказал глава спецслужбы.

В последнее время мэрия столицы уничтожает художественные работы, украшающие облик города, и целые исторические здания. Ранее кинодеятели «Кыргызфильма» пожаловались на планы властей снести их здание, чтобы отдать под строительство госипотечного жилья. Тем временем им предлагают переехать в новое здание, которое пока только обещают построить.