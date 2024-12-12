Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана изменить политический курс и начать отстаивать основные права и свободы человека.

В организации заявили, что в Кыргызстане было мало поводов для празднования Международного дня прав человека, прошедшего 10 декабря.

Правозащитники отметили, что власти задержали трех членов одной из последних оставшихся оппозиционных партий — «Социал-демократы» — прямо перед выборами.

«Администрация президента Садыра Жапарова систематически подавляет инакомыслие […] Это не первый раз, когда администрация пытается нейтрализовать оппозиционные партии»,— считают в организации.

Кроме того, правозащитники напомнили о беспрецедентных нападениях на СМИ и гражданское общество. Речь идет о принятии закона об «иноагентах», решении Верховного суда подтвердить ликвидацию Kloop Media и обвинительных приговорах в отношении четырех журналистов.

В Human Rights Watch заявили, что смена курса была бы «действительно достойна празднования».

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «социал-демократов» в Бишкеке. Затем милиция распространила аудиозапись телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева, где якобы идет речь о подкупе голосов избирателей. По заявлению ГУВД, в ходе расследования подтвердилось, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

15 ноября суд отправил под стражу на два месяца лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.