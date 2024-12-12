В Кара-Суйском районе Ошской области мужчина жестоко избил 24-летнюю жену и ее маму. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в областной милиции.

В соцсетях распространилось видео девушки со следами побоев на лице. Она рассказала, что ранее муж избил ее вместе с матерью палкой. По ее словам, мужчина также угрожал тем, что убьет ее родственников.

По данным милиции, инцидент произошел 29 ноября. По этому факту правоохранители начали проверку и назначили девушке судмедэкспертизу.

35-летнего подозреваемого не задержали — вместо этого пострадавшим выдали охранный ордер, запрещающий мужчине контактировать с ними. В милиции добавили, что вопрос о возбуждении дела будет рассматриваться по результатам проверки.

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.

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