Верховный суд опубликовал обвинительный приговор в отношении экс-замглавы Гостаможни Райымбека Матраимова.

По версии обвинения, осенью 2022 года Матраимов решил возобновить свои коррупционные схемы на таможне и задумал зарабатывать на транзите грузов через Кыргызстан.

Для этого, как утверждает обвинение, он решил использовать своего свата с инициалами Х.А. — «успешного предпринимателя из Узбекистана и владельца крупной логистической компанией в Центральной Азии». Предположительно, речь шла о Хабибулле Абдукадыре.

Чтобы выйти на связь со сватом, бывший таможенник позвонил его родственнику — Т.Р., который находился в Кыргызстане. Он поручил ему сообщить Абдукадыру, что снова «контролирует таможенные процедуры по передвижению транзитных грузов» в стране.

Спустя время Матраимов начал повторно названивать посреднику и требовать от него приезда. Однако тот не согласился, и Матраимов подключил к делу покойного кримавторитета Камчы Кольбаева и своего «окул бала» — А.А.

Последний встретился с родственником Абдукадыра в жилом комплексе «Карвен» в Бишкеке и передал Т.Р. сотовый телефон, чтобы тот «переговорил».

«На телефонной линии его ожидал К.А. [Камчы Кольбаев], пригрозивший ему тем, что его доставят в багажном отсеке автомашины в дом Матраимова, если тот откажется ехать с А.А.», — говорится в документе.

После этого Т.Р. согласился приехать к Матраимову. Его завели в баню, где также были сам Кольбаев и экс-замглавы Таможни З.К. Последним, по данным AKIpress, является Замирбек Карашев.

«При входе в банную комнату Т.Р. был поставлен в безвыходное положение, а Матраимов пригрозил ему физической расправой, приставив к его виску неустановленный следствием боевой пистолет», — рассказывается в документе.

Кольбаев отобрал пистолет и передал его одному из своих телохранителей — тот выстрелил из оружия в воздух. Тем временем Матраимов продолжил угрожать родственнику Абдукадыра.

Экс-таможенник обвинил Абдукадыра в том, что из-за его бизнеса ему пришлось возместить ущерб государству в 2 млрд сомов. Он потребовал вернуть ему деньги, «проводя через него таможенную очистку товаров».

«Матраимов нарушил общественный порядок и нормы общепринятого поведения, совершив хулиганство с применением оружия. Для оказания морального давления на последнего приставил оружие к его виску, не осознавая ответственности за свои действия. Тем самым Р. М. угрожал жизни и здоровью находившихся рядом с ним лицам», — заключено в приговоре.

11 ноября Первомайский райсуд Бишкека изменил меру пресечения Матраимову и отпустил его под подписку о невыезде. До этого экс-таможенник больше полугода содержался в СИЗО ГКНБ. Позже Ташиев заявлял, что Матраимов выплатил $200 млн (более 17 млрд сомов).

6 декабря Первомайский райсуд Бишкека признал экс-таможенника виновным по статьям о хулиганстве с применением (или попыткой) применения оружия и незаконном пересечении границы. Суд не стал приговаривать Матраимова к уголовному сроку — его лишь оштрафовали на 100 тысяч сомов.

Райымбека Матраимова вместе с его братьями — Тилеком, Исламбеком и Русланом — ГКНБ доставил в Бишкек из Азербайджана в конце марта 2024 года. Тогда Госкомитет сообщал, что экс-таможеника арестовали по делу о незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. В спецслужбе заявляли, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.

В 2021 году суд признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в госбюджет.