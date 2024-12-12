Накануне в Бишкеке неизвестные напали с ножами на двух мужчин и отняли у них рюкзак с более чем 31 млн рублями. Незадолго до нападения пострадавшие получили деньги в банке, сообщили в МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел ближе к вечеру в 16:50 на улице Чокморова. После разбойного нападения четверо мужчин в масках скрылись на авто марки «Форд Фокус» с подложными номерами.

По версии следствия, на улице Чуйкова неизвестные пересели на другое авто марки «Лада» — уже с иностранными номерами. Прежнее авто они бросили там же.

Пострадавших доставили в больницу, где им диагностировали резаные раны рук и лица. Им — 20 и 28 лет.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье о разбое. В ведомстве подчеркнули, что расследование дела находится на контроле руководства МВД.

Ранее в соцсетях распространилось видео драки, на котором двое мужчин в спецжилетках и масках дерутся с двумя гражданами. Позже им на подмогу подъезжает машина, из которой выходят еще двое мужчин. Один из них — с ножом в руке. В итоге неизвестные скрываются на машине с одним раненым.