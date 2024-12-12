Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что вопрос кыргызско-таджикской границы полностью решен.

Он отметил, что границу согласовали с таджикской стороной.

«Вчера завершили описание. Сегодня делегация Кыргызстана выехала в Таджикистан и начинает проводить картографические работы с соседней страной. Даст бог, в середине либо конце января принесем документ [о делимитации границы] в парламент. Все будет открыто. Я готов дать отчет по каждому айылу и участку»,— заверил он.

Ташиев добавил, что вопрос по кыргызско-таджикской границе решился согласно Договору о дружбе.

«После решения вопроса не должно быть слов о том, что кто-то «выиграл». Все согласовано мирным путем»,— заключил он.

4 декабря в Кабмине сообщили, что главы делегаций достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской границы.

В конце июля стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан описали 94% линии госграницы. По словам спецпредставителя Кабмина КР по приграничным вопросам Назирбека Борубаева, оставшиеся 6% нерешенных участков находятся в Баткенском районе. Эти участки он назвал «сложными».

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.