Отец лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова призвал президента и главу ГКНБ отреагировать на голодовку сына, которую тот держит в СИЗО-1 уже более 27 дней.

Медетбек Султанбеков заявил, что близким Темирлана не разрешают что-либо ему передавать. Отец политика отметил, что сын не пьет злаковые напитки под стражей, как об этом писали в СМИ.

«Мы хотели передать сыну хотя бы напиток «Аралаш», но их не передают. Я, как отец, хотел занести, но их не принимают, и не разрешают даже увидеть его, чтобы отговорить от голодовки»,— заявил он.

Также Султанбеков-старший заявил, что дело против Темирлана — политически мотивированное, а сам он был вовсе не задержан, а «похищен».

«Зловещее молчание власть имущих ничего хорошего не предрекает и расценивается мной как попытка уничтожить моего сына морально и физически. Его хотят заставить отказаться от своих принципов и замолчать»,— уверен он.

Отец политика подчеркнул, что связывает уголовное дело с конфликтом, произошедшим между его сыном и лидером партии «Новая сила» Кубанычбеком Конгантиевым перед выборами депутатов в горкенеш. Сам Конгантиев приходится окул-ата сыну главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — Тай-Мурасу.

По словам Султанбекова, он дважды пытался добиться свидания с сыном, чтобы уговорить его прекратить голодовку. Однако оба раза ему отказали через адвоката.

Ранее отец политика опубликовал открытое обращение к властям — на что тоже не получил ответа. Он рассказал, что после этого написал заявление Ташиеву с просьбой о личной встрече.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «социал-демократов» в Бишкеке. Затем милиция распространила аудиозапись телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева, где якобы идет речь о подкупе голосов избирателей. По заявлению ГУВД, в ходе расследования подтвердилось, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

15 ноября суд отправил под стражу на два месяца лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.