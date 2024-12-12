На заседании Жогорку Кенеша 11 декабря единогласно сформировали депутатскую комиссию по вопросу изменения госгимна.

В ее состав вошли Жанар Акаев, Аккулу Бердиев, Бакытбек Марипов, Винера Раимбачаева, Кубаныбек Самаков, Саидбек Зулпуев, Айбек Маткеримов и Советбек Рустамбек уулу.

По словам вице-спикера Нурбека Сыдыгалиева, межведомственная комиссия, созданная Кабмином, представит нардепам три варианта нового гимна. А парламентарии согласуют итоговый вариант и утвердят госсимвол.

Ранее спикер парламента Нурланбек Шакиев поручил принять новый гимн КР до апреля 2025 года.

Нурланбек Шакиев озвучил идею об изменении госгимна в конце октября. По его мнению, республика сейчас «поднялась на ноги и встала на путь развития», тогда как нынешний гимн был принят после выхода страны из состава СССР.

Эту инициативу поддержали президент Садыр Жапаров и замглавы Кабмина Эдиль Байсалов.