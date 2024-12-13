Спортсменка из Кыргызстана Айпери Медет кызы возглавила рейтинг Объединенного мира борьбы по итогам 2024 года.

В итоговом рейтинге UWW у нее 46 000 баллов и первое место в весовой категории до 76 кг.

На втором месте с 45 200 баллами расположилась Алексис Кеннеди Блейдс из США, на третьем — Юка Кагами из Японии с 43 000 баллами.

В рейтинге отмечены и другие известные кыргызские спортсменки: Айсулуу Тыныбекова заняла третье место в весовой категории до 62 кг, а Мээрим Жуманазарова находится на пятом месте в весовой категории до 68 кг.

25-летняя Айпери Медет кызы — призерка индивидуального Кубка мира 2020 года, чемпионата Азии и Азиатских игр, бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года в Осло, серебряная призерка чемпионата мира 2023 года в Белграде. Кроме того, Медет кызы является победительницей чемпионата Азии по борьбе 2022 года и чемпионкой Азиатских игр. На Олимпийских играх в Париже спортсменка дошла до полуфинала, заняв пятое место.

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