Кыргызстанский джазмен Викрам Рузахунов, подвергшийся пыткам в спецприемнике во время январских событий в Казахстане, подал иск на казахстанских полицейских. Об этом сообщает издание Ulysmedia.kz.

В Карасайском райсуде Алматинской области рассматривалось дело о пытках во время январских событий против полицейских. По данным издания, Рузахунов подал гражданский иск на 61 млн тенге в качестве материальной и моральной компенсации.

«Он хочет, чтобы материальный и моральный ущерб ему возместили шесть экс-полицейских, которых сейчас судят по делу о пытках во время Кантара»,

— передает журналист издания, ссылаясь на адвокатку музыканта Елену Жигаленок.

Викрам Рузахунов был задержан и избит сотрудниками правоохранительными органами Казахстана во время январских событий 2022 года. Тогда в эфире казахского гостелеканала «Хабар 24» показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец, якобы принимавший участие в погромах в Алматы за $200.

Спустя месяц музыкант рассказал, что после задержания в Казахстане его пытали, сломали ребра и силой заставили заучить обращение, снятое на видео. В июле экспертиза установила, что казахские полицейские нанесли Рузахунову тяжкий вред здоровью.

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