Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области вынес приговор фигуранту дела 16-летней школьницы, которая полгода находилась в сексуализированном рабстве.

Как сообщил Верховный суд страны, речь идет о подсудимом, принуждавшем девушку заниматься проституцией. Там отметили, что он шантажировал пострадавшую, зная о ее возрасте.

Кроме того, по версии обвинения, мужчина незаконно продал земельные участки одновременно нескольким людям и занимался «трудоустройством» в местные исполнительные органы области.

Так, подсудимого признали виновным по двум статьям — о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией и мошенничестве. Его приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии.

По этому делу ранее Кызылординский суд №2 приговорил к 4,5 годам колонии парня, который вымогал крупные суммы денег у 16-летней школьницы. Следствие установило, что он представился несовершеннолетней сотрудником силовых органов и стал угрожать сливом компроматов на нее.

В августе стало известно о том, что 16-летнюю жительницу Кызылординской области полгода удерживали в сексуализированном рабстве ее одноклассники. Фонд «НеМолчиKZ» сообщал, что они угрожали девочке тем, что убьют ее родителей, и заставляли заниматься проституцией

В фонде заявляли, что за это время девочка могла подвергнуться сексуализированному насилию со стороны более 1000 мужчин, а использовавшая ее преступная группировка зарабатывала на пострадавшей по 2-3 млн тенге ($4000-6000) в месяц.

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