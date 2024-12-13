Конституционный суд рассмотрит нормы Уголовно-процессуального кодекса, применяемых в деле беглого президента Курманбека Бакиева.

В ходатайстве адвокат Икрамидин Айткулов призвал судей признать антиконституционными статьи кодекса, которые, по его мнению, нарушают права обвиняемых.

По его словам, в нормах нет положений, позволяющих следственным органам заочно предъявить обвинение и направить дело с обвинительным актом в суд.

Айткулов добавил, что в одних случаях следствие приостанавливается до тех пор, пока не станет известно местонахождение обвиняемого, а в других — продолжается заочно. Он считает, что это создает «юридическую неопределенность».

Юрист также отметил, что обвиняемым должны гарантировать право на пересмотр заочных судебных актов и участие во всех стадиях дела. По его словам, этого требует принцип равенства сторон и состязательности процесса.

Помимо этого, адвокат заявил, что если обвиняемый вернется после того, как все этапы обжалования уже завершены, он не сможет оспорить решение суда, которое вынесли заочно.

Сам Айткулов прокомментировал изданию Kaktus.media, что Бакиев был не против, чтобы он представлял его интересы. Адвокат подчеркнул, что Конституционный суд не может рассматривать вопрос невиновности Бакиева.

В Конституционном суде отметили, что обращение юриста рассмотрят в течение шести месяцев.

В апреле 2010 года в Кыргызстане прошли массовые акции протеста против семейного правления, приведшие к свержению президента Курманбека Бакиева. 7 апреля по демонстрантам открыли огонь — в результате, по официальным данным, погибло более 80 человек. Бакиев и его родственники, а также ряд приближенных к ним чиновников бежали из страны.

В Кыргызстане Бакиева заочно обвинили в ряде преступлений и приговорили к 30-летнему тюремному сроку.