Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала итоги 2024 года о репрессиях журналистов по всему миру.

В отчет попали страны, в которых есть задержанные, убитые, пропавшие и находящиеся в заложниках журналисты. Среди них оказался и Кыргызстан.

В RSF заявили о зачистках журналистов-расследователей в стране, напомнив о деле 11 бывших и действующих сотрудников проектов Temirov Live и Ait Ait Dese.

«Журналисты, занимающиеся антикоррупционными расследованиями и связанные с независимыми YouTube-каналами Temirov Live и Айт Айт Десе, были арестованы в январе за “подстрекательство к беспорядкам”»,

— говорится в отчете.

В организации отметили, что четверых журналистов по этому делу осудили. Само судебное разбирательство там назвали «несправедливым».

Ленинский райсуд 10 октября вынес приговоры 11 журналистам, задержанным в январе по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Так, двум фигурантам дела Махабат Тажибек кызы и акыну Азамату Ишенбекову назначили шесть и пять лет лишения свободы. Еще двоих журналистов Актилека Капарова и Айке Бейшекееву приговорили к трехлетней пробации. Остальных семи фигурантов дела суд оправдал из-за отсутствия состава преступления.

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