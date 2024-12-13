В Кыргызстане 11-12 декабря зафиксировали рекордное потребление электроэнергии. В Минэнерго предупредили об отключениях в некоторых районах.

По данным ведомства, потреблено 3612 МВт электроэнергии, а суточное потребление электроэнергии достигло 78,9 млн кВтч.

Такого показателя еще не было в истории Кыргызстана, говорят энергетики. Они отметили, что предыдущий рекорд — 73,3 млн кВтч. — был установлен в декабре 2023-го. Однако тогда было значительно холоднее, подчеркивают в ведомстве.

В Минэнерго предупредили, что будут отключать электроэнергию на один-два часа в районах, где перегружены электрические сети. По их словам, специалисты перенаправят электроэнергию абонентов на другую линию.

«Если энергетики не примут таких мер, то дорогостоящее энергетическое оборудование может выйти из строя»,

— пояснили там, отметив, что на закупку и установку нового трансформатора потребуется более $1,5 млн и это займет полгода.

На сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 12,2 млрд кубометров. В Минэнерго отметили, что ежедневно уровень воды снижается на 56-57 млн кубометров. Если ситуация не изменится, к концу отопительного сезона уровень воды может снизиться до критического значения.

В министерстве призвали потребителей экономить электроэнергию утром и вечером, чтобы избежать перебоев и нагрузок на устаревшее оборудование.

В конце октября Бишкекское предприятие электрических сетей сообщило, что абоненты стали потреблять много электроэнергии. В предприятии призвали граждан «рационально использовать» электричество.

Ранее глава Минэнерго Таалайбек Ибраев заверял, что в зимний период по республике не будет ограничений в использовании электроэнергии, за исключением моментов, когда будет превышено потребление мощности электроэнергии.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop