Президент Садыр Жапаров прокомментировал госагентству «Кабар» завершение работ по делимитации кыргызско-таджикской границы.

По его словам, пограничный вопрос удалось решить с учетом взаимных интересов.

«Удалось найти общий язык даже по самым сложным участкам. Разделение территорий произошло поровну — 50/50. Некоторые из них обменены на равных условиях»,

— рассказал он.

Жапаров отметил, что после того, как межправительственные комиссии Кыргызстана и Таджикистана подпишут документы, подписи должны будут поставить главы МИДов. Затем документы поступят на ратификацию в парламенты и на подпись президентам.

Также он напомнил, что погранпосты на границе были закрыты три года. По его словам, местное население потребовало открыть посты сразу же после завершения работ по делимитации.

«Наша цель — открыть пограничные посты и вывести торговлю между нашими странами на самый высокий уровень. В дальнейшем между нашими народами не должно быть никаких спорных вопросов. Если мы будем жить в согласии, то в этот регион начнут приезжать инвесторы и туристы, что улучшит уровень жизни двух народов»,

— заявил президент.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил в парламенте, что документ могут внести в Жогорку Кенеш уже в январе. Он добавил, что вопрос по кыргызско-таджикской границе решился согласно Договору о дружбе.

4 декабря в Кабмине сообщили, что главы делегаций достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской границы.

В конце июля стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан описали 94% линии госграницы. По словам спецпредставителя Кабмина КР по приграничным вопросам Назирбека Борубаева, оставшиеся 6% нерешенных участков находятся в Баткенском районе. Эти участки он назвал «сложными».

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.

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