Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков ответил главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву на его заявления в парламенте. Письмо политика из СИЗО опубликовано в его соцсетях.

Ранее глава спецслужбы заявил депутатам, что Султанбекову еще нужно

«дорасти до управления государством», а пока — «ответить перед законом». По его словам, если тот — «молодой человек», то должен вести себя соответствующе.

На это Султанбеков заявил, что Ташиев публично признался в том, что арестовал его по политическим мотивам, а не из-за подкупа голосов избирателей.

«Вы открыто, не стесняясь, сказали: “Султанбеков хочет управлять государством”, а про подкуп голосов не сказали ни слова. Я хотел бы вам напомнить, что я не пытался захватить Белый дом, не перелазил через забор и тем более не рвал штаны, чтобы, как Вы говорите, “управлять государством”»,

— сказал он.

Политик считает, что Ташиеву не следует дискриминировать других по возрасту. Он напомнил, что раньше лозунгом Ташиева было: «Жаштар келет!»

«Я что, обязан воровать колеса автомобилей? […] Если Вы не знали, то Жусуп Абдрахманов в 25 лет основал и возглавил первое правительство Кыргызстана. Вы бы ему, точнее, и о нем бы сказали: “Пусть в тюрьме дорастет до управления государством”?»

— возразил он.

По словам Султанбекова, в 2021 году власти изменили Конституцию в том числе для того, чтобы не допустить его избрания депутатом Жогорку Кенеша. Так, они повысили возрастной порог для участия в выборах до 25 лет, когда Султанбекову было 23 года.

В октябре 2012 года тогдашний лидер фракции «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев вместе с однопартийцами провел митинг за национализацию золоторудного месторождения Кумтор. Тогда он перелез через забор — и порвал штаны.

В акции также участвовали Садыр Жапаров и Талант Мамытов. Позже всех задержали по делу о насильственном захвате или удержании власти.

Спустя год милиция задержала сына Ташиева — Тамерлана — при попытке украсть колеса автомобиля в 5 микрорайоне столицы. Его обвинили в покушении на кражу, но отпустили под домашний арест.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «социал-демократов» в Бишкеке. Затем суд отправил под стражу лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.