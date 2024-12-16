Садыр Жапаров освободил Акылбека Жапарова от должностей главы Кабмина и руководителя администрации президента в связи с тем, что тот переходит на другую работу. Об этом говорится в указе главы государства.

В середине ноября Акылбек Жапаров заявлял в парламенте, что не собирается оставлять должность главы Кабмина. Так он ответил депутату Дастану Джумабекову, который предположил, что чиновник будто прощается со своим постом.

Тогда Жапаров презентовал доклад об исполнении республиканского бюджета и планов до 2026 года.

«Стесняюсь сказать, что не дождетесь. В следующем году презентация будут еще лучше. На все воля Бога и это решение президента. Сколько будет президент доверять мне, столько я и буду работать»,

— говорил он.

По словам Жапарова, глава государства говорил ему, что тот станет самым долго работающим премьер-министром.

Акылбек Жапаров возглавлял Кабмин Кыргызстана с октября 2021 года.

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