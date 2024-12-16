Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов заявил, что глава государства Садыр Жапаров принял решение о ротации руководства Кабмина и администрации президента, чтобы обновить стиль управления.

«Это решение логично и продиктовано его желанием придать новый темп стремительному подъему страны и обновить стиль управления государством и социально-экономическим развитием»,

— написал он в соцсети Х.

Байсалов отметил, что Жапаров, покидая должности, остается «рядом с главой государства в качестве ближайшего соратника».

«Акылбек Жапаров ничем себя за это время не скомпрометировал. Сдает пост со спокойной совестью и с высоко поднятой головой: с самыми выдающимися достижениями на этом посту за всю историю нашей страны»,

— считает он.

По словам чиновника, бывший глава Кабмина смог полностью «перепрограммировать и перезапустить всю вертикаль власти», а также задать «самую высокую» планку всему госаппарату.

Ранее президент освободил Акылбека Жапарова от должностей в связи с тем, что тот переходит на другую работу. И.о. председателя правительства и администрации президента назначен Адылбек Касымалиев.

Акылбек Жапаров возглавлял Кабмин Кыргызстана и администрацию президента с октября 2021 года.

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