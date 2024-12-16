Активисток Каныкей Аранову и Зарину Торокулову, осужденных за публикации в Фейсбуке, могут перевести в колонию строгого режима. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

Адвокат Арановой Замир Жоошев сообщил «Клоопу», что слышал об этом от сестры своей подзащитной.

«У меня нет об этом точной информации. […] Но сегодня она (сестра Арановой) сообщила, что до нового года Каныкей Аранову оставили в колонии общего режима. Я на этой неделе буду встречаться с Каныкей Арановой, тогда точно узнаю»,

— рассказал он.

По словам Абдирасуловой, активисток вместе с другими 13 женщинами хотят отправить в колонию строгого режима, предназначенную для осужденных за терроризм и экстремизм. Она уточнила, что в этой колонии установлены ряд ограничений, так как изначально их строили для тех, кто участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке.

«К примеру осужденные лица не могут претендовать на перевод в колонии-поселения, условно-досрочное освобождение, у них меньше свиданий и прогулок. Это тюрьма внутри тюрьмы, которая отделена стеной с проволокой»,

— рассказала она.

По словам правозащитницы, сегодня в такие колонии стали отправлять тех, кто осужден за публикации в социальных сетях — например, за призывы к массовым беспорядкам или захвату власти. Она добавила, что это стало стало возможным из-за отсутствия различий в Уголовно-исполнительном кодексе между осужденными за насильственные преступления и теми, кто был признан виновным за лайк, пост, репост или хранении экстремистских материалов.

Также Абдирасулова напомнила, что обе активистки — соло-матери, и их перевод в колонию с осужденными по насильственным статьям может угрожать их жизни и здоровью.

Правозащитница призвала президента Садыра Жапарова временно запретить применять ряд статей Уголовно-исполнительного кодекса в отношении осужденных за экстремизм. Также правозащитница призвала спикера парламента Нурланбека Шакиева инициировать поправки, чтобы вовсе исключить эти нормы.

Кроме того, Абдирасулова попросила омбудсменку Джамилю Джаманбаеву посетить активисток Аранову и Торокулову в женской колонии №2, расположенной в селе Степное Аламудунского района Чуйской области.

Каныкей Аранову задержали в Москве в феврале этого года. Уже в апреле Первомайский райсуд Бишкека признал ее виновной в «призывах к захвату власти» и «разжигании вражды». Женщину приговорили к штрафу в 120 тысяч сомов. Однако гособвинение оспорило это решение в Бишкекском горсуде, и коллегия суда осудила активистку на 3,5 года лишения свободы.

Активистку Зарину Торокулову задержали в сентябре 2023 года за публикации в Фейсбуке. Тогда в ГКНБ заявили, что она «на систематической основе публиковала провокационные материалы, подпадающие под статью о массовых беспорядках». Ее приговорили к пяти годам колонии.

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