Имущество арестованных чиновников и бизнесменов продолжает уходить к близким президента Садыра Жапарова. Его невестка и сын его бывшего советника вошли в бизнес осужденного экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова, выяснил «Клооп» совместно с Temirov Live.

В мае 2021 года, через восемь месяцев после прихода к власти Садыра Жапарова, ГКНБ задержал экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова. Спецслужба утверждала, что он незаконно продавал муниципальную землю под строительство коммерческих зданий и многоэтажек. По данным ГКНБ, коррупция принесла Суракматову и его семье $50 млн. В списке активов экс-мэра, опубликованном спецслужбой, была строительная компания «Юрист Риэлт Строй».

Летом 2021 года ГКНБ сообщил, что Суракматов заключил сделку со следствием. Он согласился выплатить в бюджет 170 млн сомов (это около $2 млн или в 25 раз меньше, чем он якобы наворовал). Его отпустили под подписку о невыезде. А в начале 2022 года Первомайский районный суд Бишкека прекратил дело Азиза Суракматова из-за истечения срока давности.

Как Суракматов сблизился с новой властью

«Клооп» и Temirov Live обнаружили, что после задержания Суракматова состав учредителей компании его семьи «Юрист Риэлт Строй» изменился. В момент задержания Суракматова ее учредителями были Гульбара Суракматова, Анаркуль Мамбеталиева и Гулипа Арыкова. После в нее вошли Бурул Кыштобаева и компания «ММ-Инвест».

Кыштобаева — жена президентского брата Сабыра Жапарова, а «ММ-Инвест» принадлежит сыну экс-советника Садыра Жапарова Арзыбека Бурканова — Азату. Ранее эти же люди стали собственниками территории спортивно-развлекательного центра «Сан Сити».

У «Юрист Риэлт Строй» есть лицензия на строительство второго уровня. Из этого следует, что родственники президента и его приближенных вошли в строительную отрасль через компанию и людей, у которых имеется большой опыт в строительстве.

В 2024 году Бурул Кыштобаева открыла фирму «БууДан и Ко». Фирма продает одежду и аксессуары через интернет-магазин Slon. Нам не удалось выяснить, кому он принадлежит. Но три компании с названием «Слон» есть у семьи Суракматова.

Для режима Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева Суракматов — человек не чужой. В 2010 году он баллотировался вместе с ними в Жогорку Кенеш от партии «Ата Журт» (Ташиев шел тогда вторым номером в партийном списке, Жапаров 15-м, а Суракматов 18-м).



Возможно, поэтому его имущество «кустуризировали» не полностью. После задержания Суракматова ГКНБ опубликовал список 16 компаний и дорогой недвижимости, принадлежавших ему и его родственникам. Все компании до сих пор принадлежат родственникам экс-мэра. Центр отдыха «Улитка» и бизнес-центр «Ливерпуль» (рядом с Белым домом) тоже числятся за компаниями его семьи.



Еще одно свидетельство, что Суракматов в ладах с новой властью — его сын Айдар стал депутатом горкенеша Бишкека от партии «Жаңы-Күч – Новая сила». В партийном списке Айдар Суракматов шел после лидера партии, сына экс-генпрокурора Камбаралы Конгантиева Куванычбека. Депутата Конгантиева называют өкүл ата (названным отцом) сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мураса.

Тайное дополнение к «кустуризации»

Это не первый случай, когда имущество задержанных ГКНБ экс-чиновников и бизнесменов переходило к окружению президента Кыргызстана.

Ранее «Клооп» выяснил, что Белальминское месторождение угля, принадлежавшее бывшему начальнику милиции Жалилу Атамбаеву, перешло к российскому бизнесмену Николаю Коробовскому. Это деловой партнер окружения Садыра Жапарова и руководителя ГКНБ Ташиева по «Футбольной академии Барселоны» в Кыргызстане. Коробовский также выступал спонсором госпроектов жены президента Айгуль Жапаровой.

Кроме этого, «Клооп» и Temirov Live в своем расследовании рассказывали, как к приближенным и родственникам Садыра Жапарова перешли территории «Завода ЖБИ», развлекательного центра «Сан Сити», рынка «Мадина», «Кыргызского камвольно-суконного комбината». Среди новых собственников — жена Сабыра Жапарова Бурул Кыштобаева и дети Арзыбека Бурканова.

Бизнесменов, которым раньше принадлежали эти предприятия, тоже задерживал ГКНБ, на них давили государственные органы. При этом национализации части «незаконно нажитого» имущества или не было вообще, или оно переходило к государству на короткое время, чтобы затем оказаться в частной собственности близких людей Садыра Жапарова.