Президент Садыр Жапаров заявил госагентству «Кабар», что потребность в электроэнергии в стране растет с каждым годом. Он объяснил возникший дефицит тем, что за последние 30 лет не построено ни одной крупной гидроэлектростанции.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на активное строительство ветровых и солнечных ГЭС, проблема энергокризиса еще не решена.

Он также заявил, что из-за низкой стоимости электроэнергии кыргызстанцы «проявляют безразличие» и не экономят ее. По его словам, себестоимость одного киловатта электроэнергии составляет 2,72 сома, тогда как населению она продается за 1,10 сомов.

«Можно же просто не включать свет в комнате, когда он вам не нужен. Я наблюдаю это во многих местах и даже предупреждаю людей, чтобы они не включали свет в комнате без нужды […] Сотрудники, руководители госучреждений, школ, детских садов с безответственным отношением оставляют включенным электричество, мол, «государство заплатит». Также не выключается уличное освещение»,

— пожаловался он.

Жапаров добавил, что из-за нехватки электроэнергии страна вынуждена импортировать ее из соседних государств.

«Я бы попросил наш народ принять это правильно и с пониманием. Да, на один-два часа может прекратиться подача электроэнергии. Эта мера защищает от слишком долгих отключений. Если перегорит дорогой трансформатор, то электричества не будет круглыми сутками»,

— сказал он.

По словам президента, кыргызстанцам, которые терпели 30 лет, осталось потерпеть еще три-четыре года. Он заверил, что после завершения строительства Камбар-Аты-1 проблема дефицита электроэнергии будет полностью решена.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в Кыргызстане 11-12 декабря зафиксировали рекордное потребление электроэнергии. В ведомстве предупредили, что будут отключать электроэнергию на один-два часа в районах, где перегружены электрические сети. По их словам, специалисты перенаправят электроэнергию абонентов на другую линию.

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