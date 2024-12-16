Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков обвинил Радио «Азаттык» и редакцию «Апрель» в распространении ложной информации. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, журналисты и НПО заявляют, что в Кыргызстане нет свободы слова, и называют ее «родиной» США. «Возникает вопрос: у кого же на самом деле есть свобода слова — у Кыргызстана или у Америки?», — написал он.

Орунбеков напомнил, что недавно в США суд оштрафовал телекомпанию ABC News на $15 млн за распространение порочащих сведений об избранном президенте Дональде Трампе. Причиной иска стали заявления одного из ведущих телекомпании о том, что Трамп якобы был признан «ответственным за изнасилование».

Орунбеков сравнил этот случай с тем, что Садыр Жапаров в свою очередь мог подать иск к «Азаттыку» за «ложный» материал про связь президента с основателем ЧВК Вагнер — Евгением Пригожиным, но не стал этого делать.

Этот материал написала журналистка Лейла Саралаева, и он был опубликован на сайтах изданий «Новые лица» и «Клооп». В нем говорилось о том, что секретом стремительного воцарения Садыра Жапарова в 2021 году могла быть предвыборная кампания, успешно проведенная штабом кандидата, в которой, вероятно, участвовали российские политтехнологи из окружения Пригожина. «Азаттык» публиковал пересказ материала на своем кыргызскоязычном сайте, но удалил его после предупреждения от Минкульта.

Орунбеков заявил, что такие примеры «очернений и слухов» встречаются часто, и причислил к таким СМИ редакцию «Апрель».

«”Апрель» также неоднократно распространял ложную информацию. Один из случаев — это ложные утверждения о флаге, якобы на нем 39 лучей вместо 40 и якобы сам флаг рвется. Эту ложную информацию распространили людям, подорвав репутацию мэрии Бишкека. На них тоже мог подать в суд глава [мэрии]?»,

— написал Орунбеков.

«Апрель» ответил Орунбекову, что публиковал только опровержения официальных лиц о недостаточном количестве лучей на флаге. Что касается порванного флага, в редакции заявили, что сослались на информацию очевидцев.

«Однако после проверки мэрии, когда выяснилось, что флаг целый, мы немедленно опубликовали опровержение, как это предусмотрено стандартами журналистики. Однако это был единичный случай ошибки со стороны редакции»,

— подчеркнули там.

В «Апреле» призвали чиновника предоставить доказательства того, что журналисты «часто распространяет ложную информацию». В «Азаттыке» же пока не комментировали слова Орунбекова.

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