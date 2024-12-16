Власти поручили Госстрою разработать меры по решению проблемы отсутствия парковок в зданиях, сообщил глава госагентства Нурдан Орунтаев.

По его словам, теперь Госстрой не будет выдавать разрешение на строительство, если в проекте здания не предусмотрена подземная парковка.

«С сентября ввели механизм “1 к 1” для многоэтажных жилых домов. У каждой квартиры должно быть одно парковочное место, а в домах выше пяти этажей в обязательном порядке должны быть предусмотрены специальные парковочные зоны в подвале»,

— написал чиновник на своей Фейсбук-странице.

Орунтаев добавил, что Госстрой также разрешил внедрять такие новые технологии, как авто-лифты.

В конце ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал мэра Бишкека запретить строительство жилых домов, офисов и торговых центров без парковки. По его мнению, отсутствие парковочных мест приводит к пробкам.

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