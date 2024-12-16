Первомайский райсуд Бишкека 14 декабря отправил под стражу основателя спортивного магазина Gergert Sport Виталия Гергерта до 4 февраля.

Как сообщили в пресс-службе, суд удовлетворил ходатайство старшего следователя СУ ГУ ГКНБ.

По данным суда, предприниматель проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностным положением. В деле он фигурирует как подстрекатель, склонивший к преступлению другого фигуранта.

Речь идет о виде преступления, совершенного с целью извлечения выгоды и повлекшем по неосторожности тяжкий вред.

В ГКНБ пока не сообщили подробности задержания Гергерта.

В марте 2021 года стало известно о том, что магазин Gergert Sport нанес ущерб государству на 21 млн сомов. Тогда сообщалось, что магазин скрывал название и стоимость товара, ввозимого из Европы, и переделывал таможенные декларации.

Позже, в июне того же года, Таможня изучила товаросопроводительные документы и выявила, что товар не декларировали на территории Кыргызстана. Согласно их расчетам, сумма ущерба государству составила более 8 млн сомов.

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