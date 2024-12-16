В очереди на жилье от Государственной ипотечной компании (ГИК) стоит более 40 тысяч кыргызстанцев. Об этом 16 декабря заявил президент Садыр Жапаров на церемонии открытия жилого комплекса в Бишкеке, построенного ГИК. Новый комплекс включает 549 квартир.

По словам президента, власти намерены обеспечить жильем эти семьи в течение следующих 4-5 лет. Он также отметил, что процесс получения жилья от ГИК полностью оцифрован, что исключает коррупцию и ускоряет продвижение очереди.

С 2021 года ГИК самостоятельно занимается строительством жилья, тогда как ранее компания только выдавала кредиты на покупку готовых квартир. В сентябре этого года представители ГИК сообщили, что ведется строительство 443 жилых домов, включающих 20 714 квартир. Из них 126 домов (6 632 квартиры) планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.

По данным ГИК, с 2016 года они обеспечили жильем около 10 тысяч семей, выдав ипотечных кредитов на сумму 15 млрд сомов.