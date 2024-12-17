Владелец стройкомпании «KG Group» Имамидин Ташов 17 декабря вновь попытался покончить с собой в СИЗО-1 Бишкека. Его доставили в Национальный хирургический центр, пишет «Азаттык» со ссылкой на адвоката бизнесмена Нурсултана Жаныбекова.

Эту информацию также подтвердил его брат Сүйүн Ташов.

В СИН пока не комментировали информацию о том, что Ташов попытался покончить с собой.

Слушание по его делу должно было состояться сегодня в 14:00 в Первомайском райсуде Бишкека.

Ташов уже в третий раз пытается покончить с собой. В конце октября бизнесмен, находясь в СИЗО-1, порезал себе живот одноразовой бритвой. Тогда в ГКНБ заявили, что Ташов «целенаправленно готовился к суицидальным действиям в сговоре со своими близкими родственниками».

6 декабря суд продлил срок содержания под стражей Имамидину Ташову. После оглашения решения суда бизнесмен попытался порезать себе горло. Его доставили в больницу. В Минздраве отмечали, что состояние Ташова оценивается как «удовлетворительное» и его направили на амбулаторное лечение. После Ташова вернули в СИЗО-1.

Имамидин Ташов с конца апреля находится под стражей по обвинению в насильственном захвате власти, публичных призывах к насильственному захвату власти и незаконном пересечении госграницы КР.

На бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман», помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

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