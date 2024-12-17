Министр энергетики Таалайбек Ибраев в эфире «Биринчи Радио» попросил прощения у кыргызстанцев за неудобства, связанные с отключениями света.

Однако он заявил, что иначе целый город может остаться без электроэнергии.

«Сейчас говорят, что министр заявлял в парламенте, что отключений света не будет. Да, первая обязанность энергетиков — довести электроэнергию до каждого дома и предоставлять ее 24/7 […] Знаю, без света мы словно слепы. Есть временные неудобства, за это прошу прощения»,

— признал он.

Тем не менее чиновник отметил, что кыргызстанцы не экономят электроэнергию и превышают лимиты.

По его словам, пик потребления электроэнергии приходится с 7 до 9 утра и с 6 до 9 вечера. В это время свет отключают, чтобы не повредить трансформаторы.

«Если в это время мы, допустим, сожжем подстанцию «Ала-Арча» стоимостью до 120 млн сомов, тогда без света останется не только один микрорайон, но и весь город. Мы переключаем [абонентов] на главную станцию или другую подстанцию, поэтому электричества может не быть в течение часа-двух. Мы не ограничиваем, а проводим регулировочные мероприятия в тех местах, где не соблюдаются лимиты»,

— заявил министр.

Ибраев подчеркнул, что в Кыргызстане нет резервных трансформаторов, а ожидание нового может занять 150-170 дней. На транспортировку оборудования же может уйти месяц.

Ранее Таалайбек Ибраев заверял, что зимой не будет веерных отключений.

Однако на днях в Минэнерго сообщили, что в Кыргызстане 11-12 декабря зафиксировали рекордное потребление электроэнергии. В ведомстве предупредили, что будут отключать электроэнергию на один-два часа в районах, где перегружены электрические сети. По их словам, специалисты перенаправят электроэнергию абонентов на другую линию.

Позже президент призвал кыргызстанцев потерпеть еще три-четыре года. Он заверил, что после завершения строительства Камбар-Аты-1 проблема дефицита электроэнергии будет полностью решена.