Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал на пресс-конференции 17 декабря. По его словам, силовикам удалось перерезать финансовые потоки, которые спонсировали ОПГ.

По данным Ташиева, в результате борьбы с ОПГ взыскано более 50 млрд сомов в виде денег и имущества. Среди полученной недвижимости три пансионата уже удалось продать, добавил он.

«Это [активы] Камчы Кольбаева, Кадырбека Досонова, Эркина Мамбеталиева, Чынгыза Джумагулова и других»,

— сказал он.

Глава спецслужбы подчеркнул, что отныне в стране не будет никаких «смотрящих и воров в законе». Оставшиеся бандиты, по его словам, теперь «на улице ни с чем».

«Беловоротничковых бандитов больше нет. Теперь народ может жить спокойно, не боясь бандитов, предприниматели могут работать спокойно»,

— заключил Ташиев.

Ранее глава ГКНБ заявлял, что от борьбы с ОПГ и «олигархами» в бюджет государства поступили около 125 млрд сомов. Тогда он также отметил, что меры против коррупционеров будут ужесточаться. Так, в начале декабря парламент принял в первом чтении законопроект, исключающий возможность «отделаться штрафом» за коррупцию.

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