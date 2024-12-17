«Платформа действий медиа Кыргызстана» призвала власти выпустить адвоката Самата Матцакова из-под стражи, прекратить его преследование и проверить законность действий силовых структур.

«Матцаков — известный адвокат, у которого нет намерений скрываться от следствия. Более того, он отец троих малолетних детей. Его супруга, находящаяся в декретном отпуске, вынуждена справляться в одиночку с заботой о семье»,

— говорится в обращении.

В платформе заявили, что во время обыска квартиры Матцакова следователь ГКНБ изъял диктофон и диски, относящиеся к делу его подзащитного — Имамидина Ташова. Там отметили, что эти материалы не касались дела самого юриста.

Медиасообщество считает, что эти факты вызывают «обоснованные опасения того, что задержание Матцакова связано именно с его профессиональной деятельностью», а не с обвинениями против него.

«Нападки на адвокатов, выполняющих свои профессиональные обязанности, создают опасный прецедент, который подрывает всю правовую систему […] Без независимой адвокатуры невозможны свобода слова, справедливость и защита прав журналистов»,

— заявили в организации.

Медиасообщество призвало Бишкекский горсуд изменить Матцакову меру пресечения на несвязанную с нахождением под стражей, а следственные органы — прекратить преследование адвоката.

Также в платформе призвали президента и главу ГКНБ дать оценку действиям сотрудников спецслужбы, а надзорные органы проверить законность задержания юриста и обыска его дома.

Матцаков — адвокат владельца стройкомпании «KG Group» Имамидина Ташова, который ранее заявлял о пытках в СИЗО и неоднократно пытался покончить с собой. Также юрист защищает журналиста Актилека Капарова и акына Аската Жетигена.

29 ноября сотрудники ГКНБ обыскали дом Матцакова, а затем задержали юриста. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывает дело со своей профессиональной деятельностью и называет его «заказным».

Суд по определению меры пресечения для адвоката длился всю ночь и утром 30 ноября он заключил юриста под стражу до 30 декабря.