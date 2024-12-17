Об этом Садыр Жапаров сказал на церемонии награждения президентской премией «Мейкин» в области медиа-и журналистики.

«Уважаемые некоторые журналисты, особенно Радио «Азаттык» и другие пять-шесть сайтов, не надо распространять ложную информацию и будьте осторожны. Расследуйте коррупцию и наши недочеты, рассказывайте про это. У нас нет ничего, что мы скрываем от общества. Но публикуйте свои материалы, когда соберете 90% доказательств, не опираясь на слухи. Это также поможет и мне в борьбе с коррупцией»,

— отметил глава государства.

Также Жапаров повторил свои слова о том, что «в Кыргызстане есть и будет свобода слова». Однако президент призвал «не путать» свободу слова со слухами, фейковой информацией и призывами к массовым беспорядкам.

В Кыргызстане на протяжении нескольких лет идет давление со стороны властей на независимые СМИ и гражданское общество. Об этом говорят международные правозащитные организации.

В 2024 году Кыргызстан занял 120-е место в рейтинге свободы прессы, который опубликовала международная организация «Репортеры без границ». Также правозащитники из Freedom House четвертый год подряд признают Кыргызстан «несвободным» государством. В Amnesty International же заявляли, что «власти КР активизировали кампанию по подавлению всех проявлений общественной критики и мирного инакомыслия».

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