В СИН сообщили, что основатель стройкомпании «KG Group» Имамидин Ташов порезал правую часть живота в СИЗО-1.

«В ходе обыска камеры сотрудники учреждения обнаружили осколки зеркала в унитазе. Сокамерник Ташова в момент инцидента спал и не был свидетелем произошедшего»,

— говорят в Службе.

Там отметили, что после произошедшего Ташова доставили медсанчасть СИЗО-1, где ему оказали первую медпомощь.

«Затем была вызвана бригада скорой помощи, вместе с которой подследственного направили в Национальный хирургический центр. После оказания необходимой медпомощи его доставили обратно в СИЗО-1»,

— сообщили в СИН.

В Службе добавили, что состояние Ташова оценивается как «удовлетворительное».

Ранее стало известно, что Имамидин Ташов вновь попытался совершить суицид в СИЗО-1. Затем, по словам его адвоката, бизнесмена прооперировали в Национальном хирургическом центре.

Ташов уже в третий раз пытается покончить с собой. В конце октября бизнесмен, находясь в СИЗО-1, порезал себе живот одноразовой бритвой. Тогда в ГКНБ заявили, что Ташов «целенаправленно готовился к суицидальным действиям в сговоре со своими близкими родственниками».

6 декабря суд продлил срок содержания под стражей Ташову. После оглашения решения суда бизнесмен попытался порезать себе горло. Его доставили в больницу. В Минздраве отмечали, что состояние Ташова оценивается как «удовлетворительное» и его направили на амбулаторное лечение. После Ташова вернули в СИЗО-1.

Имамидин Ташов с конца апреля находится под стражей по обвинению в насильственном захвате власти, публичных призывах к насильственному захвату власти и незаконном пересечении госграницы КР.

На бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман», помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

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