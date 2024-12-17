Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 17 декабря сообщил, что экс-замглавы Таможни Райымбек Матраимов все еще находится в стране.

Ташиев отметил, что бывший таможенник в общей сумме выплатил в казну государства более $223 млн, то есть более 18 млрд сомов.

«Дальше он не будет заниматься ни криминалом, ни финансовыми махинациями. Если будет, мы его обратно привлечем к ответственности»,

— заявил он.

На вопрос, уедет ли Матраимов теперь из Кыргызстана, глава спецслужбы ответил, что уехать или вернуться — это воля самого Матраимова.

«[Если] уедет — мы можем и там достать его»,

— заверил всех Ташиев.

Глава ГКНБ также напомнил, что Матраимов бежал из страны в Азербайджан в связи с «ликвидацией» кримавторитета Камчы Кольбаева. По его словам, в новом прибежище экс-таможенник нашел себе покровителей, из-за чего его не могли быстро депортировать.

Райымбека Матраимова вместе с его братьями — Тилеком, Исламбеком и Русланом — ГКНБ доставил в Бишкек из Азербайджана в конце марта 2024 года. Тогда Госкомитет сообщал, что экс-таможеника арестовали по делу о незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. В спецслужбе заявляли, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.

11 ноября Первомайский райсуд Бишкека изменил меру пресечения Матраимову и отпустил его под подписку о невыезде. До этого экс-таможенник больше полугода содержался в СИЗО ГКНБ. Позже Ташиев заявлял, что Матраимов выплатил $200 млн (более 17 млрд сомов).

6 декабря суд Бишкека признал экс-таможенника виновным по статьям о хулиганстве с применением (или попыткой) применения оружия и незаконном пересечении границы. Суд не стал приговаривать Матраимова к уголовному сроку — его лишь оштрафовали на 100 тысяч сомов.

В 2021 году суд признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в госбюджет.

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