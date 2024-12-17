Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 17 декабря сообщил, что президент снимет с должности и.о. главы Налоговой службы Кыдыкбека Кыдырова.

По его словам, назначенный две недели назад Кыдыров был пойман на сокрытии ЭТТН.

«Вчера мы внесли представление президенту, сейчас он будет назначать другого»,

— заявил Ташиев, отметив, что спецслужба привлечет Кыдырова к ответственности.

Ташиев также подчеркнул, что коррупционная схема вокруг подакцизных товаров была тщательно подготовлена и скрыта. По его данным, налоговые инспекторы не проверили 1 млн возвращенных ЭТТН, но с каждой взяли долю суммы.

«Общий оборот суммы — 464 млрд сомов […] Если считать, то это приблизительно 30 млрд сомов неуплаченного налога. Спрашивают, почему задержали руководителей и сотрудников? Вот почему. Это очень подготовленное и профессионально сокрытое преступление»,

— сказал он.

Ранее президент назначил Кыдыкбека Кыдырова на пост и.о. ГНС в связи с арестом Алтынбека Абдувапова — уже бывшего главы, подозреваемого в «махинациях» с использованием ЭТТН.

О задержании Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева хжэъ 6 декабря. Обоих водворили в СИЗО до 20 января.

3 декабря Налоговая служба обязала импортеров и производителей алкогольной продукции в течение трех дней заменить акцизные марки, выпущенные в 2023 году и ранее, на новые.

Позже сотрудники ГКНБ провели обыски в районных управлениях ГНС. На допрос доставили четырех начальников управлений и рядовых сотрудников. В госкомитете сказали, что задержанные главы управлений подозреваются в сокрытии нарушений при поставках подакцизных товаров.

Глава спецслужбы Камчыбек Ташиев 5 декабря сообщил, что налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН. По его словам, ущерб госбюджету составил 3,2 млрд сомов.

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