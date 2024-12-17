Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 17 декабря прокомментировал отставку бывшего главы Кабмина и администрации президента Акылбека Жапарова.

Он отметил, что решение об освобождении от должности принимает глава государства.

«Акылбек Усенбекович — опытный человек. Он сделал много хороших дел для государства. Мы не обсуждаем решения президента»,

— сказал глава спецслужбы.

На вопрос о том, связана ли отставка Жапарова с выявленными схемами в ГНС, Ташиев ответил: «Он ушел, потому что была связь с чем-то. Не просто так же».

Накануне президент освободил Акылбека Жапарова от должностей в связи с тем, что тот переходит на другую работу. И.о. председателя правительства и администрации президента назначен Адылбек Касымалиев.

Акылбек Жапаров возглавлял Кабмин Кыргызстана и администрацию президента с октября 2021 года.

3 декабря Налоговая служба обязала импортеров и производителей алкогольной продукции в течение трех дней заменить акцизные марки, выпущенные в 2023 году и ранее, на новые.

Позже сотрудники ГКНБ провели обыски в районных управлениях ГНС. На допрос доставили четырех начальников управлений и рядовых сотрудников. В госкомитете сказали, что задержанные главы управлений подозреваются в сокрытии нарушений при поставках подакцизных товаров.

Глава спецслужбы Камчыбек Ташиев 5 декабря сообщил, что налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН. По его словам, ущерб госбюджету составил 3,2 млрд сомов.

Позже госкомитет задержал также главу ГНС Алтынбека Абдуваипова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева. Их подозревают в причастности «к махинациям», связанным с использованием ЭТТН.

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