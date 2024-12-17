В столичной милиции сообщили, что сегодня примерно в 11:44 им поступило сообщение о том, что на проспекте Жибек Жолу неизвестный наносит женщине ножевые удары.

Пеший патруль застал мужчину на месте совершения преступления. 33-летнего подозреваемого задержали.

По данным милиции, гражданин нанес ножевые ранения своей супруге во время возникшей «словесной перепалки» на территории бывшего Восточного автовокзала. В итоге 33-летняя женщина скончалась до приезда скорой помощи. По данным Sputnik Кыргызстан, женщине нанесли 20 ножевых ранений.

Следственная служба Свердловского района Бишкека возбудила уголовное дело по статье об убийстве. В милиции добавили, что подробности сообщат позже.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицидом.

По данным Генпрокуратуры на август 2024 года, за последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались как минимум 34 женщины. Девять трагических случаев со смертельным исходом произошли за первые полгода этого года.

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