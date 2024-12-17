В СИН подтвердили, что активисток Зарину Торокулову и Каныкей Аранову перевели на строгие условия отбывания наказания.

По их данным, всего в исправительном учреждении №2 всего 16 осужденных, «признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания».

В Службе подчеркнули, что в одной исправительной колонии осужденные могут находиться на обычных, строгих и облегченных условиях отбывания наказания.

«Осужденных переводят со строгих условий отбывания наказания на обычные через шесть месяцев при отсутствии новых дисциплинарных взысканий»,

— говорят в СИН.

Накануне правозащитница Гульшайыр Абдирасулова сообщила, что Каныкей Аранову и Зарину Торокулову могут перевести в колонию строгого режима. По ее словам, сегодня в такие колонии стали отправлять тех, кто осужден за публикации в соцсетях. Она призвала президента временно запретить применять ряд статей УПК в отношении осужденных за экстремизм.

Каныкей Аранову задержали в Москве в феврале этого года. Уже в апреле Первомайский райсуд Бишкека признал ее виновной в «призывах к захвату власти» и «разжигании вражды». Женщину приговорили к штрафу в 120 тысяч сомов. Однако гособвинение оспорило это решение в Бишкекском горсуде, и коллегия суда осудила активистку на 3,5 года лишения свободы.

Активистку Зарину Торокулову задержали в сентябре 2023 года за публикации в Фейсбуке. Тогда в ГКНБ заявили, что она «на систематической основе публиковала провокационные материалы, подпадающие под статью о массовых беспорядках». Ее приговорили к пяти годам колонии.